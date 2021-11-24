В селе Гази-Юрт Ингушетии провели беседу со школьниками на тему «Мой город в годы войны», посвящённую Малгобеку

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В Доме культуры сельского поселения Гази-Юрт провели беседу со школьниками на тему «Мой город в годы войны», посвященную городу воинской славы Малгобеку, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.

Двадцать девять памятников, стел и обелисков на братских могилах, памятные исторические места напоминают о героическом прошлом Малгобека, которому за мужество, стойкость и массовый героизм Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 года было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Беседу со школьниками провела художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Гази-Юрт Зарета Шанхоева.

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