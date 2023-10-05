В селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершилось строительство ДК

Новое учреждение культуры располагает просторным актовым залом на 220 мест и большой библиотекой, оснащено аудиоаппаратурой по последнему слову техники. Помимо этого, предусмотрены студии для занятий вокалом, хореографией и иными видами искусств.

По данным представителя пресс-службы, на строительство ДК ушло свыше 33 млн рублей. Подрядчиком выступила фирма «Фаэтон».

Отмечается, что это первый построенный дом культуры за всю историю существования населенного пункта. Его открытие поспособствует снижению уровня безработицы в регионе, так как появятся новые рабочие места и обеспечит местным жителям возможность скрасить свой досуг.