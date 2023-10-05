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В селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершилось строительство ДК

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В сельском поселении Гейрбек-Юрт подошло к концу строительство дома культуры, который возводился в рамках нацпроекта «Культура», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

Новое учреждение культуры располагает просторным актовым залом на 220 мест и большой библиотекой, оснащено аудиоаппаратурой по последнему слову техники. Помимо этого, предусмотрены студии для занятий вокалом, хореографией и иными видами искусств.

По данным представителя пресс-службы, на строительство ДК ушло свыше 33 млн рублей. Подрядчиком выступила фирма «Фаэтон».

Отмечается, что это первый построенный дом культуры за всю историю существования населенного пункта. Его открытие поспособствует снижению уровня безработицы в регионе, так как появятся новые рабочие места и обеспечит местным жителям возможность скрасить свой досуг.

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