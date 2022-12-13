В селе Инарки Ингушетии школьникам рассказали о героях Отечества
В библиотеке сельского поселения Инарки состоялся обзор литературы «Через все прошли и победили», сообщили газете «Ингушетия» в ЦБС Малгобекского района.
Библиотекари представили юным читателям книги о героях Отечества, начиная с Александра Невского, Минина и Пожарского, Суворова, до героев 1812 года и Шипки, а также Великой Отечественной войны.
Школьникам рассказали не только о вехах отечественной истории, но и чертах характеров воинов, их любви к Родине, о людях, которые проявили мужество и бесстрашие каждый в свое время.