Библиотека

В селе Инарки Ингушетии школьникам рассказали о героях Отечества

0

В библиотеке сельского поселения Инарки состоялся обзор литературы «Через все прошли и победили», сообщили газете «Ингушетия» в ЦБС Малгобекского района.

Библиотекари представили юным читателям книги о героях Отечества, начиная с Александра Невского, Минина и Пожарского, Суворова, до героев 1812 года и Шипки, а также Великой Отечественной войны.

Школьникам рассказали не только о вехах отечественной истории, но и чертах характеров воинов, их любви к Родине, о людях, которые проявили мужество и бесстрашие каждый в свое время.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представитель Ингушетии принял участие в патриотическом форуме в Санкт-Петербурге
Мэрия города Малгобека Ингушетии переедет в собственное здание в 2023 году
Благодарностью Президента России поощрен руководитель ЦУР Ингушетии
В МКЖР Ингушетии пройдет выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Джабраилу Холохоеву
Полицейские Ингушетии изъяли марихуану и нашли «закладку» с героином
345 тыс. рублей перевела дистанционному мошеннику жительница Ингушетии
Школьникам Малгобекского района Ингушетии рассказали о символах России
В ИРКБ бесплатно проводит диагностику и консультации пациентов с онкозаболеваниями
Ранее получивший условный срок житель Ингушетии осужден на 4 года и 10 месяцев
Парламентарии Ингушетии поддержали проекты законов по подростковой токсикомании
В праздничные дни общественный транспорт Ингушетии будет курсировать по графику выходного дня

Главное

Яндекс.Метрика

 