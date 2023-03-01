В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство нового здания для участковой больницы

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В сельском поселении Кантышево продолжается строительство нового здания для участковой больницы, сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В текущий период строители подрядной фирмы «Маяк» заняты внутренними отделочными работами, оформлением фасада здания и благоустройством прилегающей территории.

Отмечается, что современное медучреждение возводится по линии нацпроекта «Развитие здравоохранения» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Медицинское учреждение рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. Контрактная стоимость объекта — 246 млн руб.

По словам представителя подрядной фирмы, строительство больницы намечается завершить досрочно.

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