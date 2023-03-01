В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство нового здания для участковой больницы
В сельском поселении Кантышево продолжается строительство нового здания для участковой больницы, сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
В текущий период строители подрядной фирмы «Маяк» заняты внутренними отделочными работами, оформлением фасада здания и благоустройством прилегающей территории.
Отмечается, что современное медучреждение возводится по линии нацпроекта «Развитие здравоохранения» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Медицинское учреждение рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. Контрактная стоимость объекта — 246 млн руб.
По словам представителя подрядной фирмы, строительство больницы намечается завершить досрочно.