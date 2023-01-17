В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство новой участковой больницы

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Главы и правительства республики, в настоящее время сотрудники подрядной фирмы «Маяк» осуществляют внутренние отделочные работы, оформляют фасад здания и благоустраивают прилегающую территорию.

Отмечается, что внутри здания медучреждения идёт монтаж потолков, дверей, проводится укладка кафеля. Все работы ведутся в рамках нацпроекта.

Напомним, будущее медицинское учреждение рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. Контрактная стоимость — 246 млн руб. Все работы планируется завершить раньше срока.