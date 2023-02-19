В селе Кантышево Ингушетии проверили щитовые дома на пожарную безопасность

По словам инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Назрани и Назрановскому району МЧС по республике Мовлатгири Дахкильгова, данные объекты наиболее подвержены возгоранию, так как собраны из дерева и легко воспламеняющихся материалов.

Спасатели, газовики и электрики отметили, что в таких домовладениях вопрос пожарной безопасности его жильцов стоит наиболее остро.

Сотрудник чрезвычайного ведомства еще раз подробно довел до жителей правила пожарной безопасности в быту, показал, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения, напомнил способ набора единого телефона службы спасения «112».