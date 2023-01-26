В селе Кантышево Ингушетии торжественно открыли первичное отделение «Движения первых»

На праздничной церемонии в числе почетных гостей также были участники специальной военной операции на Украине Магомед Теркакиев, Ахмед Келигов и воин-интернационалист Афганской войны Мурат Дзауров.

Мероприятие, ведущими которого стали юнармейцы, традиционно началось с выноса флагов Российской Федерации и Республики Ингушетия, сопровождающегося исполнением государственного гимна.

«Ценности движения очень близки ребятам нашей школы, поэтому мы и приняли решение о создании первичного отделения „Движение первых“. Первый шаг на пути открытия больших возможностей сделан. Мы объединились вместе со своими друзьями, классом, семьёй и учителями-наставниками в самую масштабную команду — команду Российского движения детей и молодёжи», — отметил директор учебного заведения Якуб Манкиев.

Он пожелал десятерым школьникам, вступившим в этот день в «Движение первых», быть первыми и в учебе, и в дружбе, и в мероприятиях, которые их ждут. Ребятам вручили бейджики участника организации.

Напомним, Российское движение детей и молодежи «Движение первых» объединяет множество движений, одно из которых уже есть в этой школе. Это юнармейский отряд имени Героя Российской Федерации Оздоева М. А. В рамках торжественного мероприятия пятеро юнармейцев были награждены нагрудными знаками «Юнармейская доблесть» третьей степени за достигнутые успехи, участие в военно-патриотическом направлении, волонтерском движении.