В селе Мужичи Ингушетии реализуется проект «В гостях у гор»

Как отметил собеседник издания, зона отдыха будет включать в себя лавочки, специальные костровые площадки, мангалы, стойки для мусорных мешков, информационные щиты и так далее.

Всего в рамках проекта планируется ввести в эксплуатацию не менее 10 благоустроенных зон до конца текущего года и еще 20 весной следующего.

Организаторами проекта выступили министерство природных ресурсов и экологии республики совместно с комитетом по делам молодежи.

По словам председателя КДМ Адама Мальсагова, площадки для возведения новых зон отдыха выбираются целенаправленно. Это излюбленные туристические места, откуда открывается наиболее живописный вид на различные достопримечательности нашего края.

«Таких мест великое множество, но там нет должной туристической инфраструктуры, эту проблему мы и будем решать», — отметил он.