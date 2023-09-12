Экология

В селе Нестеровское Ингушетии ликвидировала свалку мусора у федеральной трассы

0

Администрация сельского поселения Нестеровское Сунженского района ликвидировала несанкционированную свалку мусора рядом с постом ДПС на федеральной трассе М4.

Отмечается, что мусорные кучи вызывали серьезное беспокойство у жителей муниципального образования и водителей.

Администрация Сунженского района, сообщила ее пресс-служба, призвала всех сотрудников близлежащих учреждений и других граждан быть более ответственными в отношении окружающей среды, не бросать мусор и не создавать новые свалки.

В случае обнаружения таких свалок гражданами местные власти попросили их фиксировать на камеру смартфона загрязнение среды и присылать материал на адрес электронной почты nesterovskay2012a@mail. ru для дальнейшего реагирования в рамках закона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мухаммед-Али Муцольгов стал бронзовым призером всероссийских соревнований по вольной борьбе
В Сунже приступили к завершающему этапу реконструкции мечети на территории больницы
Команда «Горец» из Ингушетии завоевала «золото» на турнире по регби в Махачкале
В Ингушетии стартовал осенний этап акции «Сохраним лес»
Жителю Ингушетии грозит до трех лет колонии за хранение марихуаны
В столице Ингушетии объявлен конкурс на лучший эскиз въездной стелы
Пограничники Ингушетии приняли участие в профилактической операции «Мак-2023»
«Единая Россия» получила почти 80% мандатов на выборах в органы местного самоуправления в Ингушетии
Активистов приглашают в совет молодежи при администрации столицы Ингушетии
В Ингушетии руководитель частной фирмы подозревается в хищении более 1,5 млн рублей
За незаконный сбыт пистолета Макарова будут судить жителя Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 