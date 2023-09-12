В селе Нестеровское Ингушетии ликвидировала свалку мусора у федеральной трассы

Отмечается, что мусорные кучи вызывали серьезное беспокойство у жителей муниципального образования и водителей.

Администрация Сунженского района, сообщила ее пресс-служба, призвала всех сотрудников близлежащих учреждений и других граждан быть более ответственными в отношении окружающей среды, не бросать мусор и не создавать новые свалки.

В случае обнаружения таких свалок гражданами местные власти попросили их фиксировать на камеру смартфона загрязнение среды и присылать материал на адрес электронной почты nesterovskay2012a@mail. ru для дальнейшего реагирования в рамках закона.