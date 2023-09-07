Муниципалитет

В селе Нестеровское Ингушетии начато строительство здания администрации Сунженского района

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На восточной окраине сельского поселения Нестеровское стартовало строительство нового здания администрации Сунженского муниципального района.

Как сообщили в администрации района, подрядчиком на данном объекте является ООО «Олимп». В настоящее время ведутся работы по разметке и формированию котлована.

Недалеко от строительной площадки устанавливаются бытовки для строителей, создается вся необходимая инфраструктура для ведения работ.

Согласно проекту в новом трехэтажном здании будут располагаться районная администрация, райсовет и архивная служба. Для них будут созданы все условия для полноценной работы — просторные кабинеты, конференц-зал, столовая и молельная комната.

Напомним, решение о переносе районной администрации из города Сунжа руководитель региона Махмуд-Али Калиматов принял, чтобы облегчить доступность муниципальных властей для жителей отдаленных предгорных сел Сунженского района — Даттых, Галашки, Алкун, Аршты и других.

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