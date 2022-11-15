В селе Нестеровское Ингушетии отработали действия при возникновении террористических угроз
В третьей школе сельского поселения Нестеровское провели тренировочные занятия по отработке действий персонала и учащихся образовательного учреждения в условиях возникновения террористических угроз.
По информации администрации Сунженского района, в рамках проведения плановой тренировочной эвакуации сотрудниками были выполнены необходимые действия для исключения возможности теракта.
Организаторы мероприятия особо отметили, что проводимая тренировка способствовала совершенствованию у всего персонала и школьников необходимых практических и теоретических навыков по действиям в экстремальных ситуациях.