Антитеррор

В селе Нестеровское Ингушетии отработали действия при возникновении террористических угроз

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В третьей школе сельского поселения Нестеровское провели тренировочные занятия по отработке действий персонала и учащихся образовательного учреждения в условиях возникновения террористических угроз.

По информации администрации Сунженского района, в рамках проведения плановой тренировочной эвакуации сотрудниками были выполнены необходимые действия для исключения возможности теракта.

Организаторы мероприятия особо отметили, что проводимая тренировка способствовала совершенствованию у всего персонала и школьников необходимых практических и теоретических навыков по действиям в экстремальных ситуациях.

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