В селе Нестеровское Ингушетии отработали действия при возникновении террористических угроз

По информации администрации Сунженского района, в рамках проведения плановой тренировочной эвакуации сотрудниками были выполнены необходимые действия для исключения возможности теракта.

Организаторы мероприятия особо отметили, что проводимая тренировка способствовала совершенствованию у всего персонала и школьников необходимых практических и теоретических навыков по действиям в экстремальных ситуациях.