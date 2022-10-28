В селе Нестеровское Ингушетии появится «умная» спортивная площадка

Как сообщили в администрации Сунженского района, «умная» спортивная площадка является многофункциональной. На ней можно будет играть и проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, заниматься легкой атлетикой, силовой гимнастикой. Площадка также будет оснащена доступом к интернету.

В комплект площадки входит следующее оборудование: искусственное футбольное покрытие, футбольные ворота, противоскользящее покрытие, резиновая плитка, сборно-разборная трибуна, волейбольные и баскетбольные стойки, оборудование для воркаута и др.

Отмечается, что завершить строительство объекта планируют уже в текущем году.