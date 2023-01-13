В селе Нестеровское Ингушетии продолжается строительство нового корпуса детсада

Объект возводится в рамках нацпроекта «Демография». Все работы стартовали в декабре прошлого года, завершить строительство намечается в конце 2023 г. Как сообщили в администрации Сунженского района, в настоящее время подходит к концу возведение первого этажа двухэтажного здания.

Старое здание дошкольного учреждения «Радуга» на 130 мест было введено в строй еще в 1967 году, находится детсад в центре — в самой густонаселенной части села. Новый корпус примет ещё 90 детей. Всё это позволит сократить очереди.