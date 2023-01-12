В селе Нестеровское Ингушетии продолжается строительство новой школы

К возведению объекта приступили летом прошлого года, в настоящее время рабочие осуществляют облицовку фасада здания. В селе уже имеются четыре школы, новая станет пятой.

Как сообщили в администрации Сунженского района, общеобразовательное учреждение появится в районе новостроек — на территории массива, где в ближайшем будущем планируется распределение земельных участков для остронуждающихся семей. Недалеко от будущего учебного заведения также находятся районный Дом культуры и новая «умная» спортплощадка.

В скором времени в распоряжении школьников будет просторный актовый зал, библиотека, читальный зал, пищеблок, столовая, спортивный зал, гардеробные и благоустроенный двор с игровыми площадками.