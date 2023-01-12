Нацпроекты

В селе Нестеровское Ингушетии продолжается строительство новой школы

0

В сельском поселении Нестеровское продолжается строительство новой школы на 420 мест в рамках нацпроекта «Образование».

К возведению объекта приступили летом прошлого года, в настоящее время рабочие осуществляют облицовку фасада здания. В селе уже имеются четыре школы, новая станет пятой.

Как сообщили в администрации Сунженского района, общеобразовательное учреждение появится в районе новостроек — на территории массива, где в ближайшем будущем планируется распределение земельных участков для остронуждающихся семей. Недалеко от будущего учебного заведения также находятся районный Дом культуры и новая «умная» спортплощадка.

В скором времени в распоряжении школьников будет просторный актовый зал, библиотека, читальный зал, пищеблок, столовая, спортивный зал, гардеробные и благоустроенный двор с игровыми площадками.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии провели акцию «Берегите наш язык»
В парламенте Ингушетии обсудили законопроект, регулирующий земельные отношения
В селе Новый Редант Ингушетии прошла беседа со школьниками о вреде курения
В предгорной Ингушетии пройдёт слёт волонтёров
Калиматов поздравил работников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником
Сельским школьникам Ингушетии рассказали о творчестве Алексея Толстого
В Карабулаке Ингушетии на 6 часов отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами
Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно онлайн
В Ингушетии потратят свыше 25 млн руб. на увеличение объемов овощных культур и картофеля
Ингушских фотографов приглашают к участию в конкурсе «Самая красивая страна»
Три человека пострадали в дорожной аварии при въезде в ингушскую столицу

Главное

Яндекс.Метрика

 