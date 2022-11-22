В селе Нестеровское Ингушетии продолжается строительство «умной площадки»
В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии продолжается строительство «умной площадки».
В настоящее время завершается формирование футбольного поля. Но, по словам специалистов, впереди еще много работы по оборудованию хорошего освещения, установке трибун, ограждения, укладке асфальта.
Отмечается, что заключительным этапом в технологии укладки искусственного газона для футбольного поля является засыпка кварцевым песком и резиновой крошкой. Засыпка выполняется специальной техникой, после чего газон хорошо «прочесывается», чтобы песок равномерно распределился и проник внутрь покрытия.