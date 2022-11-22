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В селе Нестеровское Ингушетии продолжается строительство «умной площадки»

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии продолжается строительство «умной площадки».

В настоящее время завершается формирование футбольного поля. Но, по словам специалистов, впереди еще много работы по оборудованию хорошего освещения, установке трибун, ограждения, укладке асфальта.

Отмечается, что заключительным этапом в технологии укладки искусственного газона для футбольного поля является засыпка кварцевым песком и резиновой крошкой. Засыпка выполняется специальной техникой, после чего газон хорошо «прочесывается», чтобы песок равномерно распределился и проник внутрь покрытия.

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