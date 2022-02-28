Субботник

В селе Нестеровское Ингушетии продолжаются субботники в «шелковых тутовниках»

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В сельском поселении Нестеровское вторую неделю подряд продолжается работа по наведению порядка на территории «шелковых тутовников».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, участки, где проводятся субботники, расположены вдоль дороги «Нестеровское — Алхасты».

В рамках масштабной акции работники районной и сельских администраций Сунженского района, а также другие активисты провели обрезку высохших деревьев, кустарников и сбор накопившегося мусора.

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