Мероприятие

В селе Нестеровское Ингушетии провели мероприятие, приуроченное к годовщине трагических событий осени 1992 года

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В сельском поселении Нестеровское прошло мероприятие, приуроченное к 30-й годовщине трагических событий осени 1992 года.

Как сообщили в администрации Сунженского района, старейшины и представители местного духовенства в Доме культуры прочитали мовлид и высадили несколько десятков саженцев в память о погибших и пропавших без вести ингушей.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал безвинными жертвами конфликта, наша обязанность не забывать их», — заявил в своём обращении глава Сунженского района Магомед Дзейтов.

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