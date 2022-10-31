В селе Нестеровское Ингушетии провели мероприятие, приуроченное к годовщине трагических событий осени 1992 года
В сельском поселении Нестеровское прошло мероприятие, приуроченное к 30-й годовщине трагических событий осени 1992 года.
Как сообщили в администрации Сунженского района, старейшины и представители местного духовенства в Доме культуры прочитали мовлид и высадили несколько десятков саженцев в память о погибших и пропавших без вести ингушей.
«Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал безвинными жертвами конфликта, наша обязанность не забывать их», — заявил в своём обращении глава Сунженского района Магомед Дзейтов.