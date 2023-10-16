Футбол

В селе Нестеровское Ингушетии разыграли футбольный кубок главы Сунженского района республики

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В сельском поселении Нестеровское прошел футбольный матч за кубок главы Сунженского района, организованный спортивным обществом «Асса» в рамках Нестеровской школьной лиги.

«На протяжении всего матча в атмосфере здоровой конкуренции юные футболисты продемонстрировали хороший уровень мастерства и великолепную командную игру. Такие события вносят значительный вклад в развитие и сплочение нашей молодежи», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.

Отмечается, что в церемонии вручения призов принимали участие глава с. п. Нестеровское Осман Чакиев и начальник социального отдела администрации района Ибрагим Гулиев, которым спортивное общество «Асса» выразило письменную благодарность за активную поддержку молодежи.

По итогам захватывающего матча свои заслуженные награды получили юные футболисты сельского поселения.

 

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