В селе Нестеровское Ингушетии разыграли футбольный кубок главы Сунженского района республики

«На протяжении всего матча в атмосфере здоровой конкуренции юные футболисты продемонстрировали хороший уровень мастерства и великолепную командную игру. Такие события вносят значительный вклад в развитие и сплочение нашей молодежи», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.

Отмечается, что в церемонии вручения призов принимали участие глава с. п. Нестеровское Осман Чакиев и начальник социального отдела администрации района Ибрагим Гулиев, которым спортивное общество «Асса» выразило письменную благодарность за активную поддержку молодежи.

По итогам захватывающего матча свои заслуженные награды получили юные футболисты сельского поселения.