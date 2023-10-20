Акция

В селе Нестеровское Ингушетии школьники посадили деревья в честь учителей

0

В рамках Года педагога и наставника учащиеся третьей школы сельского поселения Нестеровское посадили 12 саженцев липы на территории общеобразовательного учреждения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, аллею дети посвятили всем педагогам России. По их словам, учитель вносит огромный вклад в воспитание подрастающего поколения, и аллея — символ благодарности учителю, знак уважения непростому педагогическому труду.

«Деревья, посаженные нами, это наше уважительное отношение к профессии учитель, наши искренние слова благодарности наставникам», — отметили организаторы акции.

Учащиеся надеются, что аллея из лип каждый год будет расти, радовать всех окружающих и станет доброй традицией в школе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии проверили состояние пожарных гидрантов
Министр по физической культуре и спорту Ингушетии участвует в форуме «Россия — спортивная держава»
Юнармейцы Ингушетии приняли участие во Всероссийском дне призывника
Вдове погибшего сотрудника Ногинского спасательного центра МЧС из Ингушетии передали орден Мужества
В селе Сурхахи Ингушетии продолжается строительство амбулатории в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
В Назрани вывезли самосвалы мусора из ливневок города
Призывники Назрановского района Ингушетии в очередной раз отправились в войска
Полпред Ингушетии в СЗФО принял участие в заседании общественного совета при губернаторе Ленинградской области
В Ингушетии организовали встречу молодежи с успешным предпринимателем
В сентябре текущего года годовая инфляция в Ингушетии ускорилась до 7,1%
В Альтиевском округе Назрани заменили по просьбам граждан ветхую водопроводную трубу

Главное

Яндекс.Метрика

 