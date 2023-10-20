В селе Нестеровское Ингушетии школьники посадили деревья в честь учителей

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, аллею дети посвятили всем педагогам России. По их словам, учитель вносит огромный вклад в воспитание подрастающего поколения, и аллея — символ благодарности учителю, знак уважения непростому педагогическому труду.

«Деревья, посаженные нами, это наше уважительное отношение к профессии учитель, наши искренние слова благодарности наставникам», — отметили организаторы акции.

Учащиеся надеются, что аллея из лип каждый год будет расти, радовать всех окружающих и станет доброй традицией в школе.