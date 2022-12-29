Новогодний праздник

В селе Нестеровское Ингушетии состоялся новогодний концерт для детей и взрослых

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В Доме культуры сельского поселения Нестеровское Сунженского района прошел большой новогодний праздник, собравший детей и взрослых, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Началось мероприятие с театрализованной постановки, подготовленной воспитанниками театрального кружка под руководством заслуженного работника культуры Ахмеда Мальсагова. Сказочные персонажи и их захватывающие новогодние приключения сразу настроили зрителей на праздничную волну.

В концертной программе выступили заслуженные артисты и заслуженные работники культуры Ингушетии Таус Бантаева, Рахман Беков, Исмаил Салтымуратов, Шамиль Гарданов, хореографический ансамбль «Эзди» и гость концерта Магомед Балаев.

Много приятных сюрпризов ждало в этот день маленьких зрителей, и, конечно, для них были приготовлены сладкие подарки, без которых не может обойтись ни один Новый год.

Высокий уровень проведения праздника смогли оценить глава администрации сельского поселения Нестеровское Аслан Чакиев, заместитель председателя Сунженского райсовета Хаваж Албаков, начальник соцотдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев и другие гости мероприятия.

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