В селе Нестеровское Сунженского района Ингушетии провели масштабную очистку подведомственной территории

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Сотрудники администрации сельского поселения Нестеровское провели масштабную работу по санитарной очистке подведомственной территории и прибрежной части реки Асса.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в течение дня в ходе мероприятия был собран КамАЗ мешков мусора. Все собранные отходы утилизированы.

«Я убеждён, для того чтобы у нас в селе было чисто, за порядком должны следить все граждане, никому не должно быть зазорным поднять мусор или убрать перед своим участком. Я думаю, мы все хотим, чтобы наше село было уютным и чистым», — заявил глава сельского поселения А. Гулиев.

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