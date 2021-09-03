В селе Нестеровское Сунженского района Ингушетии провели масштабную очистку подведомственной территории

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в течение дня в ходе мероприятия был собран КамАЗ мешков мусора. Все собранные отходы утилизированы.

«Я убеждён, для того чтобы у нас в селе было чисто, за порядком должны следить все граждане, никому не должно быть зазорным поднять мусор или убрать перед своим участком. Я думаю, мы все хотим, чтобы наше село было уютным и чистым», — заявил глава сельского поселения А. Гулиев.