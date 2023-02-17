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В селе Нижние Ачалуки Ингушетии работает инклюзивная гончарная мастерская

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В Центре непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, который находится в сельском поселении Нижние Ачалуки, работает инклюзивная гончарная мастерская «Творить добро». Она появилась благодаря разработанному Республиканским домом народного творчества Ингушетии проекту, сообщила пресс-служба учреждения.

Ведет занятия с подопечными центра методист РДНТ, мастер декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров. По замыслу авторов проекта, цель мастерской — научить особенных детей умениям и навыкам, которые они смогут применить во взрослой жизни, получив источник стабильного заработка.

В настоящее время в центре для детей с ОВЗ имеется один гончарный круг и одна печь для обжига готовых изделий. Этого, по словам Юсупа Цурова, недостаточно, поэтому здесь будут рады любой спонсорской помощи. Также необходима соответствующая мебель, так как стандартные парты и стулья не подходят для данного занятия.

«Я бы хотел обратиться с призывом к нашим состоятельным землякам поддержать совместный проект РДНТ и Центра непрерывного образования для детей с ОВЗ. Мы были бы рады любой помощи», — отметил мастер.

По словам специалистов, гончарное дело хорошо развивает мелкую моторику рук, которая тесно связана с развитием интеллекта ребенка. По сути, это процесс коррекции ребенка с ОВЗ, и именно поэтому невозможно преувеличить значимость появления такого направления в центре для особенных детей.

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