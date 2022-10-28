В селе Новый Редант Ингушетии открылась выставка, посвященная трагедии осени 1992 года

На выставке представлены документальные издания, повествующие о трагедии, обрушившейся на ингушский народ осенью 1992 года.

«Трагедия осени 1992 года оставила тяжелый след в сердцах людей. Это одна из скорбных и печальных страниц истории ингушского народа. Мы обязаны помнить об этом. Наш долг — отдавать дань памяти погибшим в те трагические дни, тем, кто стал жертвами бессмысленного вооруженного насилия», — рассказала художественный руководитель ДК Марета Ханиева.