В селе Новый Редант Ингушетии открылась выставка, посвященная трагедии осени 1992 года

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района проходит книжно-иллюстративная выставка, приуроченная к 30-й годовщине «осетино-ингушского конфликта», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

На выставке представлены документальные издания, повествующие о трагедии, обрушившейся на ингушский народ осенью 1992 года.

«Трагедия осени 1992 года оставила тяжелый след в сердцах людей. Это одна из скорбных и печальных страниц истории ингушского народа. Мы обязаны помнить об этом. Наш долг — отдавать дань памяти погибшим в те трагические дни, тем, кто стал жертвами бессмысленного вооруженного насилия», — рассказала художественный руководитель ДК Марета Ханиева.

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