В селе Новый Редант Ингушетии построили футбольное поле с искусственным покрытием
В сельском поселении Новый Редант Малгобекского района закончилось обустройство футбольного поля с улучшенным искусственным покрытием, легкоатлетическими беговыми дорожками, освещением и ограждением по периметру.
Строительство объекта стартовало после обращения жителей сельского поселения в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Руководитель приемной Магомед Дарсигов проконтролировал строительство.
Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «ЕР», новое современное сооружение появилось благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».