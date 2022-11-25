В селе Новый Редант Ингушетии прошел час ингушской поэзии для школьников

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошел час ингушской поэзии «Капелькой тепла согреет душу», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Сельским школьникам предложили порассуждать над тем, что такое поэзия и как она рождается, а также проверить себя на знание произведений ингушских поэтов.

«На фоне слайдовой презентации ребята отвечали на вопросы викторины «Вспомни строку», а также пытались отгадать автора и название того или иного поэтического произведения по набору слов», — рассказала директор ДК Марета Ханиева.

По ее словам, ведущая мероприятия Маргарита Мамилова рассказала об истории возникновения поэзии, познакомила школьников с интересными фактами и представила им сборники стихов ингушских поэтов. В ходе беседы Маргарита также прочитала ребятам собственные авторские стихи, которые она посвятила родному языку.

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