В селе Новый Редант Ингушетии прошел час ингушской поэзии для школьников

Сельским школьникам предложили порассуждать над тем, что такое поэзия и как она рождается, а также проверить себя на знание произведений ингушских поэтов.

«На фоне слайдовой презентации ребята отвечали на вопросы викторины «Вспомни строку», а также пытались отгадать автора и название того или иного поэтического произведения по набору слов», — рассказала директор ДК Марета Ханиева.

По ее словам, ведущая мероприятия Маргарита Мамилова рассказала об истории возникновения поэзии, познакомила школьников с интересными фактами и представила им сборники стихов ингушских поэтов. В ходе беседы Маргарита также прочитала ребятам собственные авторские стихи, которые она посвятила родному языку.