В селе Новый Редант Ингушетии прошел исторический час к 100-летию философа Зиновьева

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Исторический час, посвященный 100-летнему юбилею ярчайшего мыслителя прошлого века Александра Зиновьева, провели для юных сельчан в Доме культуры сельского поселения Новый Редант, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе исторического часа ребята узнали подробности биографии этой незаурядной и противоречивой личности, интересные факты из жизни мыслителя, а также о том, что привлекало научный интерес известного философа.

«Александр Александрович Зиновьев не только философ, логик, мыслитель, но ещё писатель и художник. Он никогда не был удобным человеком, его работы всегда вызывали резонанс в обществе и заставляли искать ответы на непростые вопросы. Масштабы этой личности потрясают. Мы постарались сделать так, чтобы школьники смогли это представить во время нашего исторического часа, и я с удовлетворением могу отметить, что ребята сумели понять, в чем же заключается уникальность Зиновьева», — рассказала директор ДК Марета Ханиева.

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