В селе Новый Редант Ингушетии прошла беседа со школьниками о вреде курения

Школьникам рассказали историю появления и распространения этой пагубной привычки, о причинах формирования никотиновой зависимости, о долгосрочных последствиях курения для организма.

Также ребята посмотрели видеоматериал, который содержал информацию о медицинской статистике, связанной с табакокурением.

Работники ДК в ходе беседы подчеркнули, что здоровая молодёжь — это показатель здорового будущего и, как следствие, активного долголетия.