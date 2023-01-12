В селе Новый Редант Ингушетии прошла беседа со школьниками о вреде курения
В Доме культуры сельского поселения Новый Редант прошла профилактическая беседа «Я против курения», сообщил газете «Ингушетия» представитель Культурно-досугового центра Малгобекского района.
Школьникам рассказали историю появления и распространения этой пагубной привычки, о причинах формирования никотиновой зависимости, о долгосрочных последствиях курения для организма.
Также ребята посмотрели видеоматериал, который содержал информацию о медицинской статистике, связанной с табакокурением.
Работники ДК в ходе беседы подчеркнули, что здоровая молодёжь — это показатель здорового будущего и, как следствие, активного долголетия.