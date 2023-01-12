В селе Новый Редант Ингушетии прошла беседа со школьниками о вреде курения

0

В Доме культуры сельского поселения Новый Редант прошла профилактическая беседа «Я против курения», сообщил газете «Ингушетия» представитель Культурно-досугового центра Малгобекского района.

Школьникам рассказали историю появления и распространения этой пагубной привычки, о причинах формирования никотиновой зависимости, о долгосрочных последствиях курения для организма.

Также ребята посмотрели видеоматериал, который содержал информацию о медицинской статистике, связанной с табакокурением.

Работники ДК в ходе беседы подчеркнули, что здоровая молодёжь — это показатель здорового будущего и, как следствие, активного долголетия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии провели акцию «Берегите наш язык»
В парламенте Ингушетии обсудили законопроект, регулирующий земельные отношения
В предгорной Ингушетии пройдёт слёт волонтёров
Калиматов поздравил работников и ветеранов прокуратуры республики с профессиональным праздником
Сельским школьникам Ингушетии рассказали о творчестве Алексея Толстого
В селе Нестеровское Ингушетии продолжается строительство новой школы
В Карабулаке Ингушетии на 6 часов отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами
Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно онлайн
В Ингушетии потратят свыше 25 млн руб. на увеличение объемов овощных культур и картофеля
Ингушских фотографов приглашают к участию в конкурсе «Самая красивая страна»
Три человека пострадали в дорожной аварии при въезде в ингушскую столицу

Главное

Яндекс.Метрика

 