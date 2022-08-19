В селе Новый Редант Ингушетии прошло мероприятие ко Дню флага России

Перед началом мероприятия, посвящённого Дню Государственного флага Российской Федерации, который россияне отпразднуют 22 августа, прозвучали патриотические музыкальные композиции, а присутствующие могли ознакомиться с выставкой «Государственные символы России».

Под звуки фанфар ведущая Зульфия Долакова открыла праздничную программу, во время которой был представлен информационный блок о самом празднике, прозвучал Гимн России, прошел торжественный вынос государственного флага, исполнялись песни и стихи о Родине, а юные танцоры стали участниками патриотического флешмоба.

«В государственной символике нашей страны отражаются мощь и величие России, ее славная история и подвиги российского народа. День российского флага — праздник, который помогает объединить общество на вечных ценностях — патриотизме и государственности. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших соотечественников», — отметила директор сельского ДК Марета Ханиева.