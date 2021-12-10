Профилактика

В селе Новый Редант Ингушетии провели акцию по профилактике экстремизма в молодежной среде

0

Антитеррористическая комиссия Малгобекского района провела профилактическую беседу со школьниками сельского поселения Новый Редант.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, начальник отдела по обеспечению деятельности АТК в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов рассказал учащимся школы № 24 о пагубном воздействии идеологии радикализма и экстремизма на молодое поколение. По его словам, лжеидеологи предпринимают попытки внести смуту в общество мусульман.

Спикер привёл несколько примеров, связанных с жизнью осуждённых и вдов погибших участников незаконных вооруженных формирований, призвал беречь себя и своих близких, быть хорошим примером для младших. Представители духовенства, обращаясь к ребятам, призвали слушаться учителей и своих родителей, быть им опорой и хорошо учиться.

Школьникам рекомендовали не поддаваться влиянию псевдоимамов из интернета, привели в пример несколько хадисов из Священного Корана о том, каким должен быть истинный мусульманин. В завершение встречи учащимся пожелали меньше смотреть сомнительные ролики в интернете и занять себя более полезной деятельностью.

В мероприятии приняли участие имам Малгобека Ибрагим Батыров, ведущий специалист отдела АТК Магомед-Башир Комурзоев, представитель Комитета молодежи Ингушетии Мустафа Гомкартиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Регионам СКФО выделят 11 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования — Кравцов
444 человека умерло в Ингушетии за весь период пандемии коронавируса
В мэрии Малгобека чествовали юнармейцев Ингушетии
Предприниматель преподнес в дар ингушскому музею ИЗО картину «Владикавказ»
Последняя отправка на военную службу призывников из города Малгобека Ингушетии состоится 14 декабря
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час к Международному дню борьбы с коррупцией
Житель Ингушетии отправится в колонию за угрозу ножом полицейскому
Полпред в СКФО и Глава Ингушетии обсудили вопросы социально-экономического развития республики
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев своим голом вывел московский «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы
В Ингушетии обсудили строительство школ в рамках нацпроекта «Образование»
В Ингушетии окажут помощь молодым людям, желающим заняться предпринимательством по IT- и промышленным направлениям

Главное

Яндекс.Метрика

 