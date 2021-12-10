В селе Новый Редант Ингушетии провели акцию по профилактике экстремизма в молодежной среде

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, начальник отдела по обеспечению деятельности АТК в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов рассказал учащимся школы № 24 о пагубном воздействии идеологии радикализма и экстремизма на молодое поколение. По его словам, лжеидеологи предпринимают попытки внести смуту в общество мусульман.

Спикер привёл несколько примеров, связанных с жизнью осуждённых и вдов погибших участников незаконных вооруженных формирований, призвал беречь себя и своих близких, быть хорошим примером для младших. Представители духовенства, обращаясь к ребятам, призвали слушаться учителей и своих родителей, быть им опорой и хорошо учиться.

Школьникам рекомендовали не поддаваться влиянию псевдоимамов из интернета, привели в пример несколько хадисов из Священного Корана о том, каким должен быть истинный мусульманин. В завершение встречи учащимся пожелали меньше смотреть сомнительные ролики в интернете и занять себя более полезной деятельностью.

В мероприятии приняли участие имам Малгобека Ибрагим Батыров, ведущий специалист отдела АТК Магомед-Башир Комурзоев, представитель Комитета молодежи Ингушетии Мустафа Гомкартиев.