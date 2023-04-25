В селе Плиево Ингушетии не санкционированно установлены «лежачие полицейские»

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На автомобильной дороге при подъезде к онкологическому диспансеру в сельском поселении Плиево не санкционированно установлены так называемые «лежачие полицейские».

В интернете распространили фото этих безобразных объектов. Администрация Назрановского района сообщила, что Министерство автомобильных дорог Ингушетии к устройству данных искусственных неровностей отношения не имеет.

Отмечается, что в настоящее время Минавтодор совместно с прокуратурой и МВД республики принимает меры по устранению акта вандализма.

 

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