В селе Плиево Ингушетии не санкционированно установлены «лежачие полицейские»

В интернете распространили фото этих безобразных объектов. Администрация Назрановского района сообщила, что Министерство автомобильных дорог Ингушетии к устройству данных искусственных неровностей отношения не имеет.

Отмечается, что в настоящее время Минавтодор совместно с прокуратурой и МВД республики принимает меры по устранению акта вандализма.