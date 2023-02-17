В селе Плиево Ингушетии прошел музыкальный конкурс на родном языке

В конкурсе под названием «Какую песню спеть тебе» приняли участие старшеклассники, они исполнили ингушские народные песни.

По словам руководителя сельского ДК Марет Горчхановой, вокальные данные ребят, принявших участие в конкурсе, по достоинству оценили их сверстники и учителя, а победителям были вручены памятные сувениры.