В селе Плиево Ингушетии прошел музыкальный конкурс на родном языке
Работники Дома культуры сельского поселения Плиево в рамках декады ингушского языка и литературы организовали и провели в первой школе села музыкальный конкурс, сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
В конкурсе под названием «Какую песню спеть тебе» приняли участие старшеклассники, они исполнили ингушские народные песни.
По словам руководителя сельского ДК Марет Горчхановой, вокальные данные ребят, принявших участие в конкурсе, по достоинству оценили их сверстники и учителя, а победителям были вручены памятные сувениры.