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В селе Плиево Ингушетии прошел музыкальный конкурс на родном языке

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Работники Дома культуры сельского поселения Плиево в рамках декады ингушского языка и литературы организовали и провели в первой школе села музыкальный конкурс, сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В конкурсе под названием «Какую песню спеть тебе» приняли участие старшеклассники, они исполнили ингушские народные песни.

По словам руководителя сельского ДК Марет Горчхановой, вокальные данные ребят, принявших участие в конкурсе, по достоинству оценили их сверстники и учителя, а победителям были вручены памятные сувениры.

 

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