В селе Пседах Ингушетии фонд «Сафмар» завершил реконструкцию местного кладбища

Отмечается, что в ходе работ за несколько месяцев возвели новое железное ограждение по всему периметру — 1500 метров, с четырех сторон установили новые ворота, отвели места для автостоянки и пешеходных дорожек и заасфальтировали подъездную дорогу.

Как сообщили газете «Ингушетия» в фонде «Сафмар», строительные работы стартовали в начале весны.

«Завершили их в срок, как и обещали. Проект благоустройства объемный — посадка зелени, ремонт дорог, хозяйственных и обрядовых помещений, закупка необходимого инвентаря и строительство элементов архитектурной отделки — всех плюсов после обновления и не счесть», — отметил собеседник.

Объем строительных работ предварительно согласовали с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым и основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.

Жители села выразили благодарность организаторам благоустройства за неоценимые преображения в месте упокоения родных. Сельчане с большим трепетом и почтением относятся к местам, где захоронены их предки. Часто приходят туда и читают за усопших молитву.

Напомним, всего до конца года планируется отремонтировать 40 кладбищ — из них 33 мусульманских и 7 христианских. Оставшиеся будут благоустроены в последующие годы.