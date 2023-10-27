Оружие

В селе Пседах Ингушетии обнаружены снаряды времен ВОВ

0

На территории частного домовладения в сельском поселении Пседах Малгобекского района при проведении строительных работ обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны.

Как информировали газету «Ингушетия» в республиканском МЧС, сообщение об опасной находке поступило на номер «112» сегодня в первой половине дня.

Выехавшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда «Тарко», установили, что речь действительно идет о боеприпасах времен ВОВ.

Предположительно, снаряды, с соблюдением необходимых мер безопасности, будут вывезены взрывотехниками в безопасное место и уничтожены накладным зарядом.

Напомним, что 9 октября текущего года отмечалось 80-летию победы в битве за Кавказ. Это — одно из наиболее важных сражений Великой Отечественной войны. Противостояние продлилось с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года, более 400 дней. В течение первых двух месяцев немецким войскам удалось занять Ставрополь, Армавир, Майкоп и другие города. Ситуация переменилась, когда фашистские подразделения подступили к ингушскому Малгобеку в конце сентября.

Несмотря на ожесточенный штурм и переход города из руки в руки, фашисты так и не смогли закрепиться в Малгобеке и продолжить наступление на Грозный и Баку.

В самом городе воинской славы и в населенных пунктах Малгобекского района поисковики до сих пор находят останки солдат, оружие, снаряды.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Ингушрегионводоканал» задолжал своим работникам более 29 млн рублей
В отдаленном селе Аршты Ингушетии строят 4-километровый водопровод
Досрочно планируется завершить капремонт дороги «Карабулак — Гайрбек-Юрт» в Ингушетии
Госавтоинспекция Ингушетии призывает родителей контролировать детей в период каникул
Избившие подозреваемого четверо полицейских в Ингушетии требовали передать им квартиру
Предположительно поддельное удостоверение борца с коррупцией изъяли у жителя Ингушетии
В Ингушетии неизвестные похитили 400 тыс. рублей из частного дома
В столице Ингушетии загорелся автомобиль Mercedes-Benz
Калиматов обсудил с сенаторами и депутатами Госдумы подготовку к празднованию 100-летия государственности Ингушетии
В Малгобеке Ингушетии модернизируют освещение на улице Нурадилова
Ингушетия в первой пятерке регионов по росту числа субъектов МСП

Главное

Яндекс.Метрика

 