В селе Пседах Ингушетии обнаружены снаряды времен ВОВ

Как информировали газету «Ингушетия» в республиканском МЧС, сообщение об опасной находке поступило на номер «112» сегодня в первой половине дня.

Выехавшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда «Тарко», установили, что речь действительно идет о боеприпасах времен ВОВ.

Предположительно, снаряды, с соблюдением необходимых мер безопасности, будут вывезены взрывотехниками в безопасное место и уничтожены накладным зарядом.

Напомним, что 9 октября текущего года отмечалось 80-летию победы в битве за Кавказ. Это — одно из наиболее важных сражений Великой Отечественной войны. Противостояние продлилось с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года, более 400 дней. В течение первых двух месяцев немецким войскам удалось занять Ставрополь, Армавир, Майкоп и другие города. Ситуация переменилась, когда фашистские подразделения подступили к ингушскому Малгобеку в конце сентября.

Несмотря на ожесточенный штурм и переход города из руки в руки, фашисты так и не смогли закрепиться в Малгобеке и продолжить наступление на Грозный и Баку.

В самом городе воинской славы и в населенных пунктах Малгобекского района поисковики до сих пор находят останки солдат, оружие, снаряды.