В селе Пседах Ингушетии прошла беседа со школьниками к Всемирному дню сирот

Сотрудница ДК Раиса Сардалова рассказала ребятам, что Всемирный день сирот отмечают во всем мире во второй понедельник ноября, чтобы привлечь внимание общества к этой серьезной социальной проблеме.

«В мире каждые две секунды один ребенок становится сиротой, теряя своих родителей при разных обстоятельствах. Это всегда большая трагедия. В нашей республике сирот не отдают в детские дома, так как это не позволяют менталитет и обычаи кавказских народов. Никто не допустит, чтобы ребенок воспитывался в детском доме или в чужой семье, если жив хотя бы один из его родственников», — рассказал директор сельского ДК Билал Алироев.

По его словам, ребята активно принимали участие в беседе, тема которой очень затронула их. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Мама для мамонтенка».