В селе Пседах Ингушетии с учащимися школ провели беседу на тему терроризма и экстремизма

Школьникам подробно рассказали о методах вербовки членами незаконных вооруженных формирований, о спекуляции на юношеском максимализме, ломая уязвимую и еще не сформировавшуюся психику молодежи. Это явление всегда несет горе и проблемы для простых людей.

Магомед Джамбулатов также отметил, что в основном вербовка осуществляется через социальные сети, а наиболее уязвимым звеном являются молодые люди. Были приведены множество реальных примеров и трагических случаев.

Главной целью встречи было формирование у подрастающего поколения отрицательного отношения к экстремизму и терроризму, воспитание у молодых людей чувства ответственности за судьбу, жизнь каждого человека, формирования у них гражданского сознания.