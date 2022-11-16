В селе Пседах Ингушетии с учащимися школ провели беседу на тему терроризма и экстремизма
В рамках работы по противодействию терроризму и экстремизму, сотрудники отдела по обеспечению деятельности АТК Малгобекского района Магомед Джамбулатов и Хамбор Галаев встретились с учащимися старших классов 25-й школы сельского поселения Пседах и рассказали о недопустимости распространения экстремистской идеологии среди молодежи.
Школьникам подробно рассказали о методах вербовки членами незаконных вооруженных формирований, о спекуляции на юношеском максимализме, ломая уязвимую и еще не сформировавшуюся психику молодежи. Это явление всегда несет горе и проблемы для простых людей.
Магомед Джамбулатов также отметил, что в основном вербовка осуществляется через социальные сети, а наиболее уязвимым звеном являются молодые люди. Были приведены множество реальных примеров и трагических случаев.
Главной целью встречи было формирование у подрастающего поколения отрицательного отношения к экстремизму и терроризму, воспитание у молодых людей чувства ответственности за судьбу, жизнь каждого человека, формирования у них гражданского сознания.