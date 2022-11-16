Антитеррор

В селе Пседах Ингушетии с учащимися школ провели беседу на тему терроризма и экстремизма

0

В рамках работы по противодействию терроризму и экстремизму, сотрудники отдела по обеспечению деятельности АТК Малгобекского района Магомед Джамбулатов и Хамбор Галаев встретились с учащимися старших классов 25-й школы сельского поселения Пседах и рассказали о недопустимости распространения экстремистской идеологии среди молодежи.

Школьникам подробно рассказали о методах вербовки членами незаконных вооруженных формирований, о спекуляции на юношеском максимализме, ломая уязвимую и еще не сформировавшуюся психику молодежи. Это явление всегда несет горе и проблемы для простых людей.

Магомед Джамбулатов также отметил, что в основном вербовка осуществляется через социальные сети, а наиболее уязвимым звеном являются молодые люди. Были приведены множество реальных примеров и трагических случаев.

Главной целью встречи было формирование у подрастающего поколения отрицательного отношения к экстремизму и терроризму, воспитание у молодых людей чувства ответственности за судьбу, жизнь каждого человека, формирования у них гражданского сознания.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принимает участие в конференции по защите прав молодежи
В День правовой помощи детям судебные приставы Ингушетии откроют «горячую линию»
В селе Сагопши Ингушетии единороссы проверили организацию горячего питания для школьников
Ход строительства спортплощадок в городе Назрани проверили единороссы Ингушетии
На территории Мемориального кладбища жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии установлены защитные ограждения для деревьев
В Ингушетии к Всемирному дню борьбы с диабетом провели конференцию
В городе Карабулаке Ингушетии в ближайшее время откроется школа на 720 мест
Юный ингушский борец-классик Асланбек Костоев стал победителем турнира в Грозном
Премьер Ингушетии поручил обновить остановки общественного транспорта
В Ингушетии меньше всего новых случаев коронавируса по стране
В Ингушетию с рабочим визитом прибыла знаменитая гимнастка Екатерина Сиротина

Главное

Яндекс.Метрика

 