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В селе Пседах Малгобекского района Ингушетии продолжается строительство нового детского сада

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В сельском поселении Пседах продолжается строительство нового детского сада, которое осуществляет генеральная подрядная организация ООО «Эксперт», сообщили газете «Ингушетия» в Главном управлении капитального строительства региона.

Объект строится в рамках национального проекта «Демография» для создания в субъекте дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Отмечается, что в настоящее время завершены работы по устройству кровли, наружных и внутренних стен. Ведутся работы по вертикальной планировке территории, устройству систем электроснабжения и освещения здания. Также ведутся работы по благоустройству территории.

В двухэтажном здании, рассчитанном на 220 мест, будет все, что нужно дошколятам — спальни, игровые, залы для занятия физкультурой и музыкой, а также пищеблок и медицинский кабинет. Детский сад будет обеспечен всеми инженерными коммуникациями.

Открытие данного объекта позволит сократить общее число очередников в детский сад, а также создаст новые рабочие места для местных жителей.

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