В селе Пседах Малгобекского района Ингушетии продолжается строительство нового детского сада

В настоящее время на строительной площадке выполняются работы по монтажу кровли и возведению фасада здания. В двухэтажном здании, рассчитанном на 220 мест, будет все, что нужно дошколятам — спальни, игровые, залы для занятия физкультурой и музыкой, а также пищеблок и медицинский кабинет. Детсад будет обеспечен всеми инженерными коммуникациями.

Как отметил руководитель муниципального района Хамзат Долтмурзиев, объект этот значимый и долгожданный для жителей Пседаха. Его открытия с нетерпением ждут родители малышей, так как с вводом в эксплуатацию детсада будет обеспечена доступность бесплатного дошкольного образования.