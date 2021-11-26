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В селе Пседах Малгобекского района Ингушетии продолжается строительство нового детского сада

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В сельском поселении Пседах продолжается строительство нового детского сада в рамках реализации национального проекта «Демография», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Малгобекского района.

В настоящее время на строительной площадке выполняются работы по монтажу кровли и возведению фасада здания. В двухэтажном здании, рассчитанном на 220 мест, будет все, что нужно дошколятам — спальни, игровые, залы для занятия физкультурой и музыкой, а также пищеблок и медицинский кабинет. Детсад будет обеспечен всеми инженерными коммуникациями.

Как отметил руководитель муниципального района Хамзат Долтмурзиев, объект этот значимый и долгожданный для жителей Пседаха. Его открытия с нетерпением ждут родители малышей, так как с вводом в эксплуатацию детсада будет обеспечена доступность бесплатного дошкольного образования.

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