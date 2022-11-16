В селе Сагопши Ингушетии единороссы проверили организацию горячего питания для школьников

Участники мероприятия в рамках партийного проекта «Новая школа» отметили, что питание в школе состоит из 180 комплексных завтраков начальных классов. Столовая полностью обеспечена качественными и в полном объеме продуктами питания. Созданы условия для того, чтобы учащиеся питались сбалансированно и, главное, полезно для организма. Меню школьной столовой разнообразно, составлено на основе пожеланий детей.

«Здоровье и безопасность детей — это главное при организации питания школьников. Такая задача стоит и в рамках реализации Народной программы партии. Правильно организованное горячее питание — это не только здоровье школьника, но и залог успешной учебы. По итогам мониторинга у нас замечаний нет. Для учеников готовят вкусную еду, санитарные нормы в пищеблоках соблюдаются», — рассказал Корейш Гулиев.