«Единая Россия»

В селе Сагопши Ингушетии единороссы проверили организацию горячего питания для школьников

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Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Малгобекском районе Корейш Гулиев совместно с депутатом районного Совета депутатов Магомедом Точиевым и исполнительным секретарем местного отделения партии Умаром Гатагажевым провел мониторинг организации горячего питания для учащихся младших классов 30-й школы в сельском поселении Сагопши.

 

Участники мероприятия в рамках партийного проекта «Новая школа» отметили, что питание в школе состоит из 180 комплексных завтраков начальных классов. Столовая полностью обеспечена качественными и в полном объеме продуктами питания. Созданы условия для того, чтобы учащиеся питались сбалансированно и, главное, полезно для организма. Меню школьной столовой разнообразно, составлено на основе пожеланий детей.
«Здоровье и безопасность детей — это главное при организации питания школьников. Такая задача стоит и в рамках реализации Народной программы партии. Правильно организованное горячее питание — это не только здоровье школьника, но и залог успешной учебы. По итогам мониторинга у нас замечаний нет. Для учеников готовят вкусную еду, санитарные нормы в пищеблоках соблюдаются», — рассказал Корейш Гулиев.

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