В селе Сагопши Ингушетии строят асфальтированную дорогу
В связи с обращением жителей в сельском поселении Сагопши начаты работы по строительству асфальтированной дороги, протяженностью 1,5 тыс. метров. В настоящее время дорожниками выполнено 60% от объема всей работы, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что на месте строительства дороги с инспекционной поездкой побывал глава администрации Малгобекского района Абдулхамид Костоев. Он отметил, что работы идут согласно графику, и пообщался с жителями села. Сельчане выразили благодарность и подчеркнули, что качеством работ полностью удовлетворены.
В муниципалитете отметили, что, несмотря на ограниченный бюджет, также начаты работы по строительству асфальтовой дороги на улицах Белхароева и Грозненская.