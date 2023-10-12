Дорога

В селе Сагопши Ингушетии строят асфальтированную дорогу

0

В связи с обращением жителей в сельском поселении Сагопши начаты работы по строительству асфальтированной дороги, протяженностью 1,5 тыс. метров. В настоящее время дорожниками выполнено 60% от объема всей работы, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что на месте строительства дороги с инспекционной поездкой побывал глава администрации Малгобекского района Абдулхамид Костоев. Он отметил, что работы идут согласно графику, и пообщался с жителями села. Сельчане выразили благодарность и подчеркнули, что качеством работ полностью удовлетворены.

В муниципалитете отметили, что, несмотря на ограниченный бюджет, также начаты работы по строительству асфальтовой дороги на улицах Белхароева и Грозненская.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Санкт-Петербурге состоялась презентация книги ингушского научного деятеля Миланы Мурзабековой
Ингушские атлеты заняли первые места на чемпионате мира по пауэрлифтингу и армлифтингу в Москве
В Ингушетии провели мероприятие для представителей национальных общин
В Назрани наградили организаторов муниципальных выборов
Ингушский грэпплер Магомед Даурбеков завоевал две золотые медали на турнире в Москве
В Ингушетии открылся межрегиональный молодежный форум «Будущее без коррупции»
Полпред Ингушетии в Белгородской области и мэр столицы региона договорились о сотрудничестве
Вопросы нарушения общественного порядка во время свадеб обсудили в мэрии Магаса
Правоохранители Ингушетии ищут продавца самодельных гранат
Житель Ингушетии ответит в суде за предоставление поддельного диплома при трудоустройстве в МВД
Фестиваль интеллектуальных игр «Горы от ума» пройдет в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 