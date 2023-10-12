В селе Сагопши Ингушетии строят асфальтированную дорогу

Отмечается, что на месте строительства дороги с инспекционной поездкой побывал глава администрации Малгобекского района Абдулхамид Костоев. Он отметил, что работы идут согласно графику, и пообщался с жителями села. Сельчане выразили благодарность и подчеркнули, что качеством работ полностью удовлетворены.

В муниципалитете отметили, что, несмотря на ограниченный бюджет, также начаты работы по строительству асфальтовой дороги на улицах Белхароева и Грозненская.