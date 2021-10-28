В селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии благоустроили территорию местного Дома культуры

В частности, там были высажены саженцы ясеня до двухсот штук. Работы осуществлены по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в мероприятии приняли участие сотрудники учреждений культуры, районной и сельской администраций, волонтеры, депутаты, а также неравнодушные жители села.

Основную задачу участники благоустройства территории видят в обеспечении приживаемости всех деревьев.