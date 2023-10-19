В селе Средние Ачалуки Ингушетии начали раздачу повесток призывникам

Сообщается, что представители комиссариата совместно с участковыми и главой администрации села навестили юношей призывного возраста. Сегодня они обошли более 20 домов и вручили документ о необходимости посещения военкомата.

«Первыми на призывную комиссию вызывают не имеющих права на отсрочку молодых людей. Основное требование к призывникам — хорошее здоровье. Призыву в войска специального назначения подлежат здоровые и морально устойчивые молодые люди», — поделился собеседник издания.

Отметим, что в осенний призыв 2023 года призывной возраст не изменился: в армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. При этом «срочников» отправлять в зону спецоперации не будут.