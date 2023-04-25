В селе Сурхахи Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей населенного пункта следить за электрическими приборами, довести информацию до знакомых и соседей.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.