Память

В селе Сурхахи Ингушетии открыли Мемориальные доски в честь воинов, погибших в ходе СВО

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В первой и второй школах сельского поселения Сурхахи открыли Мемориальные доски в честь погибших в ходе СВО по освобождению Донбасса воинов Абуезита Богатырева и Юнуса Аушева.

В официальной церемонии приняли участие депутаты Народного собрания, представители Военного комиссариата республики, сотрудники администрации Назрановского района и сослуживцы погибших.

По словам учителей, Богатырев и Аушев запомнились приветливыми, общительными, воспитанными в духе народных традиций. В своих школах пользовались заслуженным авторитетом среди друзей и одноклассников.

Родственники погибших поблагодарили организаторов мероприятия. Память о героях, с честью исполнивших воинский долг, бережно пронесут все последующие поколения.

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