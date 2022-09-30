В селе Сурхахи Ингушетии открыли Мемориальные доски в честь воинов, погибших в ходе СВО
В первой и второй школах сельского поселения Сурхахи открыли Мемориальные доски в честь погибших в ходе СВО по освобождению Донбасса воинов Абуезита Богатырева и Юнуса Аушева.
В официальной церемонии приняли участие депутаты Народного собрания, представители Военного комиссариата республики, сотрудники администрации Назрановского района и сослуживцы погибших.
По словам учителей, Богатырев и Аушев запомнились приветливыми, общительными, воспитанными в духе народных традиций. В своих школах пользовались заслуженным авторитетом среди друзей и одноклассников.
Родственники погибших поблагодарили организаторов мероприятия. Память о героях, с честью исполнивших воинский долг, бережно пронесут все последующие поколения.