В селе Сурхахи Ингушетии открыли Мемориальные доски в честь воинов, погибших в ходе СВО

В официальной церемонии приняли участие депутаты Народного собрания, представители Военного комиссариата республики, сотрудники администрации Назрановского района и сослуживцы погибших.

По словам учителей, Богатырев и Аушев запомнились приветливыми, общительными, воспитанными в духе народных традиций. В своих школах пользовались заслуженным авторитетом среди друзей и одноклассников.

Родственники погибших поблагодарили организаторов мероприятия. Память о героях, с честью исполнивших воинский долг, бережно пронесут все последующие поколения.