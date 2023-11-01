Нацпроекты

В селе Сурхахи Ингушетии построили новую школу на 704 места

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Новую школу на 704 места построили в сельском поселении Сурхахи Назрановского района по нацпроекту «Образование», сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое региона.

«Трехэтажное здание школы расположено на земельном участке свыше 4 га. На прилегающей к основному зданию территории имеются спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, беговые дорожки, футбольное поле и детская площадка для начальной школы. По всему периметру школы высажены деревья, установлены скамейки с урнами», — рассказал собеседник.

По его словам, в школе имеются учебные кабинеты, лаборатории, актовый, спортивный и читальный залы, пищеблок, столовая, медицинский и стоматологический кабинеты.

По данным ведомства, школа оснащена всем необходимым современным оборудованием для полноценного учебного процесса. Это интерактивные доски, электронно-вычислительная техника, лабораторное оборудование.

Отмечается, что подрядчиком выступила компания ООО «Гранд-Строй». Ввод в эксплуатацию объекта позволит создать свыше 700 посадочных и 120 рабочих мест.

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