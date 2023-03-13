В селе Сурхахи Ингушетии появится новая амбулатория на 100 посещений в смену

Как сообщили в Минздраве Ингушетии, государственный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта уже заключен.

Медицинский объект будет капитальным строением, соответствующим всем современным санитарным нормам и требованиям. В здании предусмотрят взрослое и детское отделения, диагностическую лабораторию, кабинеты профильных специалистов, дневной стационар.