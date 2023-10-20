В селе Сурхахи Ингушетии продолжается строительство амбулатории в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

В настоящее время в селе функционирует тесное учреждение здравоохранения, там в каждом кабинете размещается по три врача, что не соответствует нормативным требованиям. Отмечается, что в старой амбулатории сделали косметический ремонт.

«Новая амбулатория будет оснащена современным медицинским оборудованием. Там расположится достаточное количество специалистов, чтобы обслуживать до 100 посетителей в смену. Это означает, что жители смогут получить медицинскую помощь без длительного ожидания и с минимальными неудобствами», — рассказали газете «Ингушетия» в Минздраве республики.

С вводом в эксплуатацию объекта полезная площадь для персонала увеличится по сравнению со старой амбулаторией в два раза — она составит 826 квадратных метров.

«В настоящее время штукатурка, шпаклевка закончены, электрические линии проложены. У амбулатории будет своя автономная котельная, собственная генераторная подстанция и коллектор», — подчеркнул прораб Алихан Даурбеков.