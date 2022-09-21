В селе Сурхахи Ингушетии прошло мероприятие о традициях и обычаях народа

Как сообщили в администрации Назрановского района, к ребятам на беседу по этой теме пришла известная в республике поэтесса Зейнап Албогачиева.

Как знаток обычаев и традиций своего народа Албогачиева доступно объяснила школьникам, что такое для ингушей эх эздел, г1улакх, ях1, сий, барт, безам, лархар, сабар и многое другое.

Коллектив ДК выразил огромную благодарность поэтессе, как одной из лучших представителей республики и истинной дочери своего народа.