В селе Сурхахи Ингушетии завершается строительство новой школы на 720 мест

Уже завершены все виды внутренних отделочных работ, налажено техническое оборудование для столовой, озеленена территория и построено ограждение, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Согласно проекту, в трехэтажном здании разместятся учебные классы и лаборатории, мастерские, столовая, спортивный и актовый зал, а также медицинские и административные кабинеты. Новое учебное заведение призвано разгрузить первую и вторую школы Сурхахи, работающие в двухсменном режиме.

«Я хочу выразить благодарность за строительство этой школы. Она стала для нас настоящим подарком, так как мои дети учились в другой школе во второй смене и поздно возвращались домой. Теперь они будут приходить вовремя», — отметила мать учащихся Ашат Тумгоева.