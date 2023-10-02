Благоустройство

В селе Троицкое Ингушетии начались работы по модернизации линии водопровода

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В сельском поселении Троицкое начались работы по модернизации линии водопровода, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.

Отмечается, что рабочие планируют до конца года установить на протяжённости 800 метров новый водопровод, а на еще 3400 метрах его заменить. Улица Шоссейная — одна из центральных в селе, она соединяет два города — Карабулак и Сунжу. Но, несмотря на это, в районе новостроек не было линии водопровода. С одной стороны улицы вода идет, а тем, кто живет напротив, приходилось заполнять свои колодцы.

«Местные жители, живущие здесь несколько лет, испытывают одни мучения без живительной влаги, но совсем скоро проблема будет полностью решена. Мы по поручению Главы региона прокладываем новый водопровод», — заявили в администрации района.

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