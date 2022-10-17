В селе Троицкое Ингушетии отпраздновали День отца

Мероприятие, приуроченное ко Дню отца, посетили папы воспитанников ДК, которые, отложив свои дела, с удовольствием погрузились в атмосферу праздника.

«Дети приложили немало стараний, чтобы продемонстрировать все свои таланты. Участница вокального кружка И. Хашиева исполнила песню «Папа может всё что угодно», а с песней «Мой отец» выступила первоклассница Д. Хашиева. Участницы литературного кружка читали стихи, посвященные отцу, а наши юные танцоры показали зрителям хореографические постановки «Праздничный танец», «Горец» и «Встреча у родника», — рассказала директор ДК Соня Мерешкова.

Обзор книжной выставки, подготовленной к этому празднику, провела заведующая сельской библиотекой Люба Хамхоева.

Завершилось мероприятие, целью которого было формирования у детей правильного и положительного социального статуса отца в семье, вручением пришедшим папам подарков.